V Leviciach schválili 6,5-miliónový úver na moderné osvetlenie
Autor TASR
Levice 6. mája (TASR) - Mestskí poslanci schválili prijatie úveru v hodnote 6,5 milióna eur z Environmentálneho fondu. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, financie sú určené na projekt s názvom Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice.
Podľa mestského úradu je technický stav verejného osvetlenia v Leviciach nevyhovujúci a vysoko nákladový. „Na základe stanoviska odborníkov sa odporúča pristúpiť ku komplexnému riešeniu, ktoré zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia v rámci celého mesta vrátane jeho mestských častí. Plánovaná modernizácia verejného osvetlenia je v súlade s cieľmi mesta v oblasti udržateľného rozvoja i energetickej efektívnosti,“ skonštatovala radnica.
Modernizácia verejného osvetlenia počíta s výmenou svietidiel, výmenou a opravou elektroinštalácie, stožiarov, s odstránením káblových porúch, opravami a výmenami rozvádzačov verejného osvetlenia a nátermi stožiarov. „V rámci modernizácie verejného osvetlenia bude vybudovaných aj 13 nabíjacích staníc na elektromobily. Ich vybudovanie je podmienkou pre čerpanie úveru a ich počet ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby na poskytnutý úver,“ pripomenul mestský úrad. Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia i kompletná výmena starých stožiarov, káblového vedenia, rozvádzačov, elektrických vedení, nosných konzol, svietidiel a riadenia sústavy.
Ako sa uvádza v schválenom materiáli, úroková sadzba 6,5-miliónového úveru má byť 0,2 percenta. Doba splácania bude 20 rokov s mesačnou splátkou 27.630,87 eura. Celková výška úrokov bude 131.408,22 eura. Podľa radnice budú náklady na splácanie úveru prakticky rovnaké ako úspory na prevádzke verejného osvetlenia po jeho modernizácii. „Návratnosť investície je rýchlejšia ako doba splácania úveru. Na konci jeho splátok bude mať mesto kumulovanú úsporu na výdavkoch rozpočtu 110.015 eur. Všetky opatrenia majú dlhšiu životnosť ako 15 rokov,“ doplnil mestský úrad.
