Levice predstavia projekty participatívneho rozpočtu
O projektoch bude môcť následne hlasovať aj verejnosť.
Autor TASR
Levice 25. februára (TASR) - Levická radnica pripravuje verejnú prezentáciu projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala, podujatie sa bude konať 4. marca o 16.00 h v obradnej sieni mestského úradu.
O projektoch bude môcť následne hlasovať aj verejnosť. „Do hlasovania sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky, podporiť môže maximálne tri návrhy projektov. Hlasovanie bude prebiehať elektronicky od 5. do 20. marca 2026 na webovej stránke www.levice.hlasobcanov.sk,“ uviedla radnica.
Na základe výsledkov verejného hlasovania sa vytvorí poradie participatívnych projektov vrátane sumy finančných prostriedkov na ich realizáciu. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3000 eur a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu. „Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta a prispeje ku skvalitneniu a zlepšeniu života v Leviciach,“ pripomenul mestský úrad.
