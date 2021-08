Pri levickej nemocnici vznikne nové parkovisko pre 160 vozidiel

Levice 23. augusta (TASR) – Pri nemocnici v Leviciach pribudne 160 nových parkovacích miest. Parkovisko by malo vzniknúť v nevyužitej časti areálu nemocnice, dopravne bude napojené na areálovú komunikáciu v rámci nemocnice.



„Rekonštrukciou parkovacích plôch by sa mala vyriešiť nepriaznivá situácia s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou. Predmetom rekonštrukcie by mala byť aj manipulačná plocha na prevádzkové účely nemocnice,“ uviedol primátor Levíc Ján Krtík.



Konštrukcie komunikácií a parkovacích plôch sú navrhnuté zo zámkovej dlažby. Medzi parkoviskami a okolo nich budú vybudované zelené pásy. Na vypracovanú projektovú dokumentáciu s názvom Rekonštrukcia parkovacích plôch NsP Levice je vydané platné stavebné povolenie do roku 2023. Rozpočtový náklad podľa vypracovanej projektovej dokumentácie aktualizovanej v auguste predstavuje sumu vo výške 880 000 eur s DPH.