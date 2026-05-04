Levice pripravujú celomestské oslavy, potrvajú desať dní
Autor TASR
Levice 4. mája (TASR) - Ekumenické bohoslužby, hudobný festival, športové i kultúrne podujatia ponúknu Dni mesta Levice. Ako informovala radnica, začnú sa 7. mája a potrvajú až do 16. mája.
Mesto organizuje slávnosti pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach. „Pripravili sme týždeň plný kultúry, pohybu a tradícií. Oslávime našu históriu, podporíme levické talenty a užijeme si atmosféru, ktorú spoločne vytvoríme,“ pozýva na slávnosti radnica.
Dni mesta Levice otvorí 7. mája o 10.00 h na Námestí hrdinov slávnostná štvorylka, ktorú spoločne zatancujú žiaci a seniori. V rovnaký deň sa v synagóge začne hudobný festival, ktorý potrvá do 15. mája. Obyvatelia mesta si v priebehu osláv pripomenú 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny, stretnú sa na rôznych športových, výtvarných a kultúrnych aktivitách. Návštevníci sa takisto zoznámia s dejinami Levíc, chýbať nebude ani tradičný jarmok, ktorý sa bude konať 5. a 16. mája.
