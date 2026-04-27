OSVIETENÉ LEVICE: Pripravujú rekonštrukciu na zvýšenie bezpečnosti
Radnica očakáva od modernizácie osvetlenia zvýšenie bezpečnosti v uliciach mesta, nižšie náklady, modernejší vzhľad a inteligentné riadenie verejného osvetlenia.
Autor TASR
Levice 27. apríla (TASR) - Mesto Levice pripravuje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v celom meste vrátane mestských častí. Projekt vychádza z auditu a pasportu verejného osvetlenia. Financovaný bude formou úveru z Environmentálneho fondu vo výške 6,5 milióna eur, informoval primátor Ján Krtík.
Radnica očakáva od modernizácie osvetlenia zvýšenie bezpečnosti v uliciach mesta, nižšie náklady, modernejší vzhľad a inteligentné riadenie verejného osvetlenia. Pribudnú nové nabíjacie stanice pre elektromobily.
Úver z Environmentálneho fondu so splatnosťou 20 rokov sa nebude započítavať do celkového dlhu mesta, takže Levice si zachovajú finančnú stabilitu aj priestor pre ďalší rozvoj, upozornil primátor. Splátky úveru budú plne hradené z úspor na prevádzke, ktoré nové osvetlenie prinesie.
