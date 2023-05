Levice pripravujú rekonštrukciu chladenia zimného štadióna

Levice 31. mája (TASR) - Mesto Levice pripravuje rekonštrukciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Samospráva podala v rámci výzvy Fondu na podporu športu žiadosť o nenávratný finančný príspevok s cieľom realizácie projektu. Rozpočet projektu je vo výške 647.016 eur, spolufinancovanie mesta by predstavovalo 250.000 eur, informovala radnica.



V prípade úspešnosti projektu by sa rekonštrukcia mohla začať ešte v tomto roku. Trvanie prác je odhadované na tri až štyri mesiace. V tomto období by bol zimný štadión mimo prevádzky.



Potreba rekonštrukcie vyplýva z vysokého veku niektorých komponentov technológie chladenia s rizikom častých porúch, ako aj z nedostupnosti náhradných dielov. Predmetom technického riešenia modernizácie je nahradenie doposiaľ používanej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva na chladenie ľadovej plochy zimného štadióna.



Rozsah rekonštrukcie sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu. Výmena novej technológie chladenia bude mať porovnateľné prevádzkové parametre s hospodárnejšou, bezpečnejšou prevádzkou a zároveň dôjde k zníženiu celkovej náplne chladiva maximálne na 1500 kilogramov z doterajších 5000 kilogramov.