Levice pripravujú revitalizáciu Schoellerovho parku

Levice 21. júla (TASR) – Mesto Levice pripravuje revitalizáciu mestského Schoellerovho parku. Do návrhov obnovy parku radnica zapojila aj verejnosť, občania môžu svoje návrhy a nápady na obnovu parku zasielať do piatka (24. 7.) aj prostredníctvom sociálnych sietí mesta.



Zástupcovia mesta na stretnutí s občanmi priamo v parku informovali o možnostiach jeho obnovy, o pripravovanej rekonštrukcii starého jazierka aj o obnove zelene, ktorá je spojená s nevyhnutným výrubom niektorých starých poškodených stromov. „Obyvatelia sa zhodujú na zachovaní historického charakteru parku, čomu by mal byť prispôsobený aj mobiliár. Privítali by v parku opäť zvieratá a vtáctvo, čím bol park v minulosti známy, ale aj oplotenie a uzamykanie parku a kamerový systém,“ informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Park bol pôvodne záhradou pri honosnom kaštieli rodiny grófa Schoellera z konca 19. storočia. Projektoval ho švédsky záhradný architekt Carl Gustaf Swensson. Jazierko s vodotryskom bolo súčasťou parku od jeho založenia koncom 19. storočia až do 90. rokov 20. storočia. V 90. rokoch v parku zostala len prázdna jama, čím sa vytratil aj pôvodný charakter tohto vzácneho parkového objektu. Hodnotu parku zvyšujú staré výsadby vzácnych stromov, kríkov, rozárium či drevený altánok pôvodne slúžiaci ako voliéra pre exotické vtáctvo. Rodinný kaštieľ sa nezachoval, padol za obeť bombovému útoku počas druhej svetovej vojny.



Rodina Schoellerovcov mala výrazný vplyv na rozvoj mesta aj celého regiónu. Mlyn, liehovar, tabakové závody, chov šľachtených koní a dobytka, výstavba železnice či elektrifikácia mesta - za to všetko vďačí mesto Levice práve tejto rodine. Aj preto samospráva uvažuje o postavení sochy grófa Schoellera v parku.