Levice pripravujú výstavbu dvoch multifunkčných ihrísk na 1. ZŠ
Z fondov Európskej únie bude financovaných 85 percent nákladov na jeho výstavbu prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Levice 12. decembra (TASR) - Mesto Levice pripravuje výstavbu dvoch nových multifunkčných ihrísk. Obidve budú umiestnené v areáli 1. základnej školy v Leviciach. Vedenie mesta a školy odsúhlasili navrhovanú polohu ihrísk, ktoré by mali vyrásť v priebehu budúceho roka. Slúžiť budú nielen žiakom základnej školy, ale aj deťom zo širokého okolia, potvrdil primátor Levíc Ján Krtík.
Jedno z ihrísk vznikne vďaka úspešnému projektu v rámci Integrovaných územných investícií NSK. Z fondov Európskej únie bude financovaných 85 percent nákladov na jeho výstavbu prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Financie poskytne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zo štátneho rozpočtu bude financovaných sedem percent nákladov a zvyšných osem percent poskytne mesto z vlastných zdrojov. Druhé multifunkčné ihrisko získala škola z výzvy Nadácie Lidl.
