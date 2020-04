Levice dezinfikujú smetné nádoby, lavičky i autobusové zastávky

Levice 23. apríla (TASR) – Mesto Levice vydezinfikovalo lavičky a smetné koše na Námestí hrdinov v Leviciach. Dezinfekcia sa podľa slov Adriany Macákovej z Mestského úradu v Leviciach bude opakovať ešte minimálne štyrikrát, vždy v nedeľu podvečer v čase, keď sa na námestí nebudú nachádzať ľudia. „K dezinfekcii nádob na smeti, kontajnerových stojísk, autobusových zastávok, lavičiek a verejných priestranstiev sme pristúpili na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Levice z dôvodu zabránenia šíreniu nového koronavírusu,“ uviedla Macáková.



Pri dezinfekcii kontajnerov bolo cieľom radnice dezinfikovať tie časti kontajnerov, s ktorými prichádzajú do styku obyvatelia donášajúci odpad do nádob, a to hlavne veko kontajnera, vhadzovací otvor, rúčky, ako aj miesta, ktorých sa dotýka obsluha zberového vozidla.



Dezinfekcia autobusových zastávok bola vykonaná dezinfekčným a čistiacim prípravkom na báze kvartérnych amiónových solí s baktericídnym a fungicídnym účinkom, ktorý je určený na povrchovú dezinfekciu a na dezinfekciu priestorov so zvýšeným rizikom infekcie. „Dezinfekcia by mala zabrániť nielen šíreniu vírusov, ale zničí aj všetky plesne a baktérie,“ skonštatovala Macáková.