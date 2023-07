V Leviciach zrekonštruujú kanalizáciu, budú platiť dopravné obmedzenia

Levice 13. júla (TASR) - Problémy s odtokom zrážkových a odpadových vôd na ulici Kpt. Nálepku v Leviciach si vyžiadali rekonštrukciu kanalizácie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) v spolupráci so spoločnosťou Ekoform začne s opravami 17. júla o 7.00 h a práce by mali byť ukončené do konca júla. Z rekonštruovaného úseku bude vylúčená doprava, obchádzka bude vyznačená, upozornil na to primátor Levíc Ján Krtík.



Rekonštrukcia sa bude týkať časti ulice od spomaľovacieho prahu po križovatku so Saratovskou ulicou. Monitoring na tomto úseku potvrdil deštrukciu kameninového potrubia, ide o dva úseky v celkovej dĺžke 109,5 metra. Potrubie je uložené v hĺbke 1,75 až 3,5 metra. Po ukončení rekonštrukcie bude asfaltový povrch obnovený na celej šírke vozovky.



Spoje mestskej hromadnej dopravy Levice budú vedené po obchádzkovej trase cez ulicu Jána Kollára, zastávka Levice. Zastávka na ulici Kpt. Nálepku bude zrušená a spoje budú zastavovať na zastávke ZsVS na Ludanskej ceste.