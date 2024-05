Levice: Rekonštrukcia Nábrežnej ulice sa začne v krátkom čase

Levice 27. mája (TASR) - Mesto Levice pripravuje rekonštrukciu Nábrežnej ulice. Začať by sa mala po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi v krátkom čase. Cena diela s DPH predstavuje 381.861 eur. Stavebné práce by mali byť ukončené do deväť mesiacov od odovzdania staveniska, informoval primátor Levíc Ján Krtík.



Podľa projektovej dokumentácie bude zrekonštruovaná Nábrežná ulica v úseku od Ulice kpt. Nálepku po ulicu Ku Bratke. V rámci rekonštrukcie dôjde k obnove miestnej komunikácie s priľahlými spevnenými a parkovacími plochami a chodníkmi pre peších. Obnovené bude aj verejné osvetlenie. Projekt počíta s odstránením pôvodných svietidiel a nahradením za nové stĺpy so svietidlami a kabelážou.