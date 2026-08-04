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Rekonštrukcia Okružnej v Leviciach si vyžiada dopravné obmedzenia
Radnica v súvislosti s dopravnými obmedzeniami žiada vodičov a obyvateľov dotknutej lokality, aby neparkovali na uvedenom úseku cesty a chodníka počas stavebných prác.
Autor TASR
Levice 4. augusta (TASR) - Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie časti Okružnej ulice. Ulica bude uzavretá od pondelka 10. augusta v úseku od vjazdu z Ulice Ľ. Štúra po výjazd na Ulicu M. R. Štefánika. Dôvodom je realizácia druhej etapy rekonštrukcie Okružnej ulice, informoval primátor Levíc Ján Krtík. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je šesť týždňov.
Radnica v súvislosti s dopravnými obmedzeniami žiada vodičov a obyvateľov dotknutej lokality, aby neparkovali na uvedenom úseku cesty a chodníka počas stavebných prác a zabezpečili si pred začatím rekonštrukcie náhradné miesto na parkovanie. Zároveň vyzýva na dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa prác.
Radnica v súvislosti s dopravnými obmedzeniami žiada vodičov a obyvateľov dotknutej lokality, aby neparkovali na uvedenom úseku cesty a chodníka počas stavebných prác a zabezpečili si pred začatím rekonštrukcie náhradné miesto na parkovanie. Zároveň vyzýva na dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa prác.