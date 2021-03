Levice chcú získať financie na obnovu parčíka pri Trojičnom stĺpe

Levice 3. marca (TASR) – Mesto Levice chce obnoviť parčík pri Trojičnom stĺpe. Financie na obnovu plánuje získať z výzvy Ahoj, krásne Slovensko, ktorá prináša možnosť zveľadiť štyri kúty Slovenska. Hlasovanie o podaných projektoch sa uskutoční od začiatku apríla do konca mája tohto roka. „Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je podporiť projekty, ktorých cieľom je zveľadiť verejné priestranstvá, ktoré slúžia širokej verejnosti a prinavrátiť im život a krásu, ktorú za posledné roky stratili,“ uviedla Zuzana Obická z levického mestského úradu.



Parčík pri Trojičnom stĺpe sa nachádza v najstaršej časti mesta Levice, v blízkosti významných historických pamätihodností. Priamo v parčíku je Stĺp sv. Trojice z roku 1777, ktorý dal postaviť člen mestského magistrátu Ján Huszár. Jeho obnovu realizovalo OZ Patrimonium Servandi v roku 2014, priestranstvo okolo stĺpa je však neupravené. Cieľom projektu je úprava priestranstva. Vzniknúť by mali mlátové chodníky, vysadené budú živé ploty, obnovený trávnik a za Trojičným stĺpom by malo byť vytvorené menšie rozárium. Budúci parčík by mal byť doplnený lavičkami a smetnými nádobami.



Pred začatím hlasovania budú jednotlivé mestá rozdelené do dvoch skupín podľa počtu obyvateľov. Následne štyri projekty, po dva z každej skupiny, ktoré získajú najviac hlasov, získajú na realizáciu projektu sumu 3000 eur.