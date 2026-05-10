Levice si uctili 870. výročie prvej písomnej zmienky
Zároveň sa podarili dva ustanovujúce slovenské basketbalové rekordy.
Autor TASR
Levice 10. mája (TASR) - Námestie hrdinov v centre Levíc ožilo v nedeľu športovo-kultúrnym podujatím pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky mesta. Zároveň sa podarili dva ustanovujúce slovenské basketbalové rekordy. TASR o tom informoval komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
Prvý bol hromadný dribling v trvaní dve minúty, do ktorého sa zapojilo 325 účastníkov. „Nechýbali ani osobnosti levického basketbalu a súčasní hráči Patriotov Levice,“ ozrejmil Svítok. Krátko po vyhodnotení rekordu prišiel na rad druhý pokus a to 870 hodov na kôš, ktorý bol umiestnený v presne stanovených parametroch ako na majstrovskom zápase.
„Začalo sa hádzať do koša číslo jeden, potom sa postupne rozbehol rekord na ďalších troch košoch. Po 20 minútach bol počet hodov na koše už 607,“ doplnil. Počítali sa aj úspešné hody, ktorých bolo presne 198, čo predstavovalo percentuálnu úspešnosť 22,75 percenta.
