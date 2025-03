Levice si vezmú preklenovací úver na revitalizáciu hradného parku

Levice 22. marca (TASR) - Mesto Levice si vezme preklenovací úver vo výške 918.181 eur. Pôžičku schválili mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Ako informoval mestský úrad, úver je určený na predfinancovanie projektu Historical Park Revitalisation in Levice and Érd - "parkrevital". "Ten bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zdrojov štátneho rozpočtu v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. Vyplácaný bude formou refundácie," vysvetlila radnica.



Ako pripomenula, výška dotácie z EFRR pre mesto Levice je 798.418,52 eura, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR je v hodnote 119.762,77 eura. "Projektové zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu SR budú vyplácané formou refundácie, preto je nutné zabezpečiť zdroje na predfinancovanie projektu. Mesto Levice nedisponuje potrebnými voľnými financiami. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť ich z úverových zdrojov," pripomenul mestský úrad.



Súčasťou revitalizácie levického historického hradného parku bude výsadba 568 drevín, obnova trávnatých plôch, vytvorenie kvetinových záhonov i sadové úpravy zamerané na podporu biodiverzity a ekologickej stability parku. Počíta sa tiež s rekonštrukciou chodníkov, s vybudovaním nového detského ihriska a exteriérového pódia. Komplexnou obnovou prejde aj historické jazierko, ponad ktoré bude viesť lávka pre peších. Obnovené bude tiež historické oplotenie spolu so vstupnou bránou.