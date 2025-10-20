Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tekovské múzeum predstavuje Život zo striebra a ocele

Každý šperk je unikátom s vlastným príbehom.

Autor TASR
Levice 20. októbra (TASR) - Netradičnú výstavu pod názvom Život zo striebra a ocele pripravilo Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s manželmi Môcovcami. Výstava v Galérii Jozefa Nécseyho ponúka pohľad do sveta precíznej umeleckej práce s kovom, informovalo múzeum. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do 15. januára 2026.

Róbert Môc sa venuje rekonštrukcii historických chladných zbraní - mečov, nožov a dýk - s dôrazom na využívanie pôvodných historických technológií. Jeho výtvory v sebe spájajú remeselnú zručnosť, úctu k histórii a výtvarné cítenie, pričom každá zbraň je jedinečným umeleckým artefaktom.

Henrieta Môcová sa špecializuje na umelecko-remeselné spracovanie kovov a tvorbu originálnych šperkov. Výstava predstavuje jej súpravy aj samostatné kúsky. Náhrdelníky, náušnice i náramky nesú prvky historického štýlu i extravagantného dizajnu. Každý šperk je unikátom s vlastným príbehom.
