Levice upozorňuje na zmenu v komunálnych činnostiach
Autor TASR
Levice 2. januára (TASR) - Mesto Levice upozorňuje na zmenu v komunálnych činnostiach, ktorá nastala od 1. januára tohto roka. Na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb na zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), dodávku, opravu a výmenu všetkých druhov nádob na odpad začal od 1. januára 2026 viaceré služby poskytovať sociálny podnik Služby občanom mesta, informoval primátor Ján Krtík.
Služby mesta občanom zabezpečujú od začiatku nového roka zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu od stojísk umiestnených na sídliskách, kampaňového jarného a jesenného zberu od rodinných domov a od podnikateľských subjektov pristavením veľkokapacitných kontajnerov vrátane dozbierania, pozametania a uvedenia miesta do pôvodného stavu.
Zabezpečujú tiež zber a prepravu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zo zberných nádob 120 a 240 litrov, zber a prepravu biodegradovateľného odpadu, umývanie a dezinfekciu nádob na kuchynský odpad minimálne šesťkrát za rok, dodávku zberných nádob na jednotlivé druhy komunálneho odpadu a tiež dodávku, inštaláciu a výmenu identifikátorov na elektronickú evidenciu nádob.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2028. Celková cena za predmet plnenia je 688.800 eur s DPH, potvrdil primátor.
