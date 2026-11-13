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Levice upozorňujú na uzáveru Jilemnického ulice kvôli rekonštrukcii

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Magistrát žiada obyvateľov, aby v dotknutom úseku neparkovali a vopred si zabezpečili náhradné parkovanie.

Autor TASR
Levice 13. novembra (TASR) - Mesto Levice upozorňuje obyvateľov na uzáveru Ulice P. Jilemnického. Časť ulice pri Okružnej bude uzavretá od utorka 17. novembra. Dôvodom je realizácia druhej etapy rekonštrukčných prác, ktoré sú plánované na približne štyri týždne, upozornila radnica.

Magistrát žiada obyvateľov, aby v dotknutom úseku neparkovali a vopred si zabezpečili náhradné parkovanie. Využiť môžu parkovisko na Ulici Z. Nejedlého, Nádražnom rade alebo Ulici Ľ. Podjavorinskej.
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