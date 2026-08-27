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V Dobóovskom kaštieli vznikne moderná zážitková expozícia
Súčasťou projektu bude časový tunel, v ktorom digitálne portréty predstavia históriu jednotlivých majiteľov hradu.
Autor TASR
Levice 27. augusta (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach pripravuje projekt rozvoja Levického hradu. Jeho súčasťou sú nové moderné prvky, ktoré prispejú k lepšej prezentácii tejto historickej pamiatky.
Ako informovalo múzeum, projekt v celkovej hodnote takmer 309.000 eur bude z väčšej časti hradený zo zdrojov Európskej únie. „Vo východnej časti poschodia renesančného Dobóovského kaštieľa na hrade vznikne moderná zážitková expozícia. Jej súčasťou budú najnovšie digitálne a interaktívne riešenia, ktoré prenesú návštevníkov priamo do minulosti,“ informovalo múzeum.
Súčasťou projektu bude časový tunel, v ktorom digitálne portréty predstavia históriu jednotlivých majiteľov hradu. V Sieni Štefana Dobóa uvidia návštevníci holografické projekcie a animácie, ktoré oživia éru budovania a prestavby hradu. Sieň Siegfrieda Kollonicha zasa milovníkom hier ponúkne tajomný priestor inšpirovaný konceptom únikových izieb.
V Sieni bitiek a bojov návštevníci uvidia projekcie, ktoré autenticky priblížia obliehania, ktorým musel hrad v minulosti čeliť. „Nebude chýbať ani Svadobná sieň, ktorá prostredníctvom dobových odevov a kostýmov ponúkne jedinečný pohľad do sveta šľachtických svadieb zo 17. a 18. storočia,“ priblížilo múzeum.
Ako informovalo múzeum, projekt v celkovej hodnote takmer 309.000 eur bude z väčšej časti hradený zo zdrojov Európskej únie. „Vo východnej časti poschodia renesančného Dobóovského kaštieľa na hrade vznikne moderná zážitková expozícia. Jej súčasťou budú najnovšie digitálne a interaktívne riešenia, ktoré prenesú návštevníkov priamo do minulosti,“ informovalo múzeum.
Súčasťou projektu bude časový tunel, v ktorom digitálne portréty predstavia históriu jednotlivých majiteľov hradu. V Sieni Štefana Dobóa uvidia návštevníci holografické projekcie a animácie, ktoré oživia éru budovania a prestavby hradu. Sieň Siegfrieda Kollonicha zasa milovníkom hier ponúkne tajomný priestor inšpirovaný konceptom únikových izieb.
V Sieni bitiek a bojov návštevníci uvidia projekcie, ktoré autenticky priblížia obliehania, ktorým musel hrad v minulosti čeliť. „Nebude chýbať ani Svadobná sieň, ktorá prostredníctvom dobových odevov a kostýmov ponúkne jedinečný pohľad do sveta šľachtických svadieb zo 17. a 18. storočia,“ priblížilo múzeum.