V marci by mala začať oprava levickej cesty v hodnote 6 milióv eur

Levice 1. januára (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok na modernizáciu cesty II/564 v úsekoch Demandice – Levice a Pastovce – Salka v celkovej dĺžke 26,622 kilometra.



Projekt v hodnote približne 6 miliónov eur s DPH bude financovaný z prostriedkov Európskej únie vo výške 85 percent, financiami zo štátneho rozpočtu vo výške 10 percent a piatimi percentami z rozpočtu samosprávneho kraja, informoval primátor Levíc Ján Krtík.



Stavebné práce by sa mali podľa predpokladov začať v marci tohto roka, výstavba by mala byť ukončená v máji 2022. „Presný harmonogram výstavby bude známy až po ukončení verejného obstarávania,“ skonštatoval Krtík.



Modernizácia cesty II/564 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry. Súčasťou modernizácie bude aj obnova povrchu jestvujúcich autobusových zálivov, existujúce nástupištia s nástupnou hranou budú dovybavené prvkami pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci celej trasy budú modernizované aj pôvodné priechody pre peších a doplnené prvky spomalenia dopravy na vstupe do jednotlivých obcí.