< sekcia Regióny
Aurora či Sahara: V Leviciach sa vlani narodilo 940 detí
U chlapcov sa v minulom roku v Leviciach najčastejšie opakovali mená Samuel, Oliver a Tobias.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Levice 29. januára (TASR) - Na území mesta Levice sa v minulom roku narodilo 940 detí. Bolo medzi nimi 444 dievčat a 496 chlapcov, informovala radnica. V matrike mesta bolo vlani zapísaných 728 úmrtí a 148 sobášov.
Najpoužívanejším dievčenským menom je v Leviciach už niekoľko rokov Viktória. Za ňou nasledovali Olívia a Nina. Nechýbali však ani exotické mená Léda, Azra, Nasya, Aurora, Tali, Holly, Freya, Abby, Runa, Ádin, Sahara.
U chlapcov sa v minulom roku v Leviciach najčastejšie opakovali mená Samuel, Oliver a Tobias. Z neobvyklých a zahraničných mien boli zaujímavé Alas, Beniel, Yasin, Selim, Nimród, Dion, Meddox, Minato, Fabien a Dexter.
Najpoužívanejším dievčenským menom je v Leviciach už niekoľko rokov Viktória. Za ňou nasledovali Olívia a Nina. Nechýbali však ani exotické mená Léda, Azra, Nasya, Aurora, Tali, Holly, Freya, Abby, Runa, Ádin, Sahara.
U chlapcov sa v minulom roku v Leviciach najčastejšie opakovali mená Samuel, Oliver a Tobias. Z neobvyklých a zahraničných mien boli zaujímavé Alas, Beniel, Yasin, Selim, Nimród, Dion, Meddox, Minato, Fabien a Dexter.