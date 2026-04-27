V levickej časti Čankov vzniklo denné centrum pre seniorov
Vzniklo z iniciatívy približne 20 aktívnych čankovských senioriek.
Autor TASR
Levice 27. apríla (TASR) - Mesto Levice zriadilo denné centrum v mestskej časti Čankov. Jeho zriadením samospráva podporila komunitné aktivity seniorov, ich sebarealizáciu a spájanie sa so životom v mestskej časti Čankov, skonštatoval primátor Ján Krtík.
Denné centrum v mestskej časti Čankov je prvým, ktoré bolo zriadené v mestskej časti Levíc. Vzniklo z iniciatívy približne 20 aktívnych čankovských senioriek. Dochádzanie do existujúcich denných centier v Leviciach bolo pre seniorov z mestskej časti náročné najmä pre nevyhovujúce autobusové spojenie.
V Leviciach sú aktuálne zriadené štyri denné centrá na Tekovskej ulici, Ulici A. Sládkoviča, Poľnej ulici a na Ulici priateľstva. Aktuálne združujú približne 350 seniorov. Každé z nich prináša rôznorodé aktivity a komunitný život.
