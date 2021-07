V mestskom parku v Leviciach funguje letná mobilná knižnica

Levice 7. júla (TASR) – V mestskom parku M. R. Štefánika v Leviciach začala od stredy fungovať mobilná letná knižnica. Otvorená bude denne v čase od 10.00 do 20.00 h a sprístupnená bude do konca augusta. „Knižnica sa riadi heslom požičaj, prečítaj a vráť. Každý si môže vybrať knižku a prečítať si ju, buď na čerstvom vzduchu na lavičke v parku, alebo si ju požičať domov,“ informovala radnica.



Do mobilnej knižnice môže verejnosť prispieť aj vlastnými knižkami, ktoré už ľudia prečítali a nepotrebujú ich. „Stačí ich jednoducho priniesť a položiť na poličky knižnice,“ uviedol magistrát.