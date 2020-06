V levickej nemocnici pribudol nový digitálny mamograf

Levice 1. júna (TASR) – Nemocnica Levice od začiatku júna rozšírila vykonávanie mamografických vyšetrení aj pre pacientky zo širokého okolia. V nemocnici pribudol nový moderný digitálny prístroj, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim mamografom poskytuje vyšší komfort vyšetrenia, má lepšiu rozlišovaciu schopnosť pri nižších radiačných dávkach a vyššej kvalite obrazu. Je doplnený o tomosyntézu.



Tomosyntéza je novou pokročilou metódou mamografického vyšetrenia, ktorá tenkými rezmi zvyšuje odhalenie podozrivých zmien v mliečnej žľaze.



„Prevencia a ich včasný záchyt je to, na čo vo svojej práci sústreďujeme všetky svoje sily. Dnešné ženy sú omnoho zodpovednejšie, uvedomelejšie, ale usilujeme sa ich aj aktívne edukovať a vyhľadávať, aby prišli na vyšetrenie," povedal Gabriel Mančík, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Levice.



Vyšetrenie na mamografe trvá približne desať minút a je bezbolestné. Popis negatívneho nálezu je vyhotovený do dvoch pracovných dní.



„V prípade podozrivého nálezu pacientku telefonicky kontaktujeme k doplneniu ďalších vyšetrení - či už tomosyntézy, špeciálnych mamografických projekcií, ultrazvukových vyšetrení alebo jadrovej biopsie tak, aby bola vyšetrená najneskôr do desiatich pracovných dní,“ skonštatovala Oľga Birčáková, primárka rádiologického oddelenia.



Na vyšetrenie sa môžu pacientky objednať prostredníctvom call centra na čísle 036/6379663 alebo e-mailom radiologia@nemocnicalevice.sk.



Vyšetrenie môžu v levickej nemocnici absolvovať aj pacientky z Nemocnice Zlaté Moravce. „Klientky z nášho regiónu na základe vzájomnej spolupráce s Nemocnicou Levice majú zabezpečené prednostné termíny. V spolupráci s gynekológmi sme pripravení poskytnúť súčinnosť aj pri doprave,“ potvrdila Nina Horniaková, námestníčka pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti Nemocnice Zlaté Moravce.