Levice 31. marca (TASR) – Levická nemocnica urgentne potrebuje krv. Odbery sa konajú každý utorok od 7.00 do 11.00 h na hematologicko-transfúziologickom oddelení. "Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme museli prijať viacero opatrení, jedným z nich je, že žiadame darcov o telefonické ohlásenie záujmu o odber,“ uviedol primár oddelenia Jozef Varga.



Záujemcovia sa môžu hlásiť číslach 036/6312 804 alebo 036/6379 496. "Následne bude darca objednaný na konkrétny termín. Pristúpili sme k tomu z dôvodu, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb na odbernom mieste. Do priestorov oddelenia je možný vstup len s ochrannými prostriedkami, teda s ochranným rúškom a rukavicami," skonštatoval Varga.



V utorok darovalo krv v levickej nemocnici 63 darcov. „Celková potreba darcov po prepuknutí pandémie nového koronavírusu klesla v Nemocnici Levice o 26 percent,“ povedal Varga. Od začiatku roka prišlo darovať krv 472 darcov.



Vstup na hematologicko-transfúziologické oddelenie je možný hlavným vstupom do budovy polikliniky, kde bude vykonaná vstupná triáž, meranie telesnej teploty a vyplnenie dotazníka o prípadnej cestovateľskej anamnéze pacienta. Na samotnom oddelení je potrebné vstupný filter z dôvodu bezpečnosti darcov aj zamestnancov nemocnice zrealizovať znovu.