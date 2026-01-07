< sekcia Regióny
V levickej nemocnici sa vlani narodilo 936 detí, dominovali chlapci
Až 16 mamičkám sa podarilo porodiť prirodzene po predchádzajúcom cisárskom reze, čo nemocnica považuje za veľký úspech.
Autor TASR
Levice 7. januára (TASR) - V Nemocnici Agel Levice sa v roku 2025 narodilo 936 detí, z toho 492 chlapcov a 444 dievčat. Bolo medzi nimi aj sedem párov dvojičiek, informovala nemocnica.
Až 16 mamičkám sa podarilo porodiť prirodzene po predchádzajúcom cisárskom reze, čo nemocnica považuje za veľký úspech, skonštatovala Bernadeta Severová, manažérka dennej zmeny a pôrodná asistentka. „Mali sme aj výnimočný prípad spontánneho pôrodu dieťatka otočeného zadočkom, ktorý prebehol bezpečne a bez komplikácií,“ zhodnotila.
Najčastejšími menami pre dievčatá boli Sofia, Eliška, Ema, Nina a Viktória. U chlapcov dominovali Jakub, Samuel, Oliver, Adam, Michal, Tomáš, Šimon a Matias. „Objavili sa však aj netradičné mená ako Maeibell, Lerraine, Léda, Eleni, Freya, Ayla, Luna, Abby, či chlapčenské Luca, Fabien, Noah, Minato, Nathan, Dexter a Lavrent,“ povedala Katarína Strošková, vedúca sestra neonatologického oddelenia.
Začiatkom decembra sa pôrodnica presťahovala do nových moderných priestorov. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, neonatologické a pediatrické oddelenie nemocnice sa nachádzajú na štvrtom a piatom poschodí v nemocničnom pavilóne B.
