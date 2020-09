V levickej nemocnici začala fungovať nová centrálna sterilizácia

Levice 10. septembra (TASR) – Nemocnica Agel Levice spustila v týchto dňoch do prevádzky novú centrálnu sterilizáciu. Projekt bol súčasťou stratégie rozvoja nemocnice.



„Práce i vybavenie boli hradené s podporou fondov Európskej únie a celková cena zdravotníckej techniky je približne 454 000 eur,“ uviedla hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.



Oddelenie centrálnej sterilizácie sa zaoberá dekontamináciou, dezinfekciou a sterilizáciou chirurgických nástrojov, nástrojových setov a obväzového materiálu.



„Sterilizuje sa špeciálnou technikou a zdravotníci sú na túto prácu špeciálne vyškolení. Najčastejšie sterilizujeme pomôcky z kovu a obväzového materiálu, a to päť až šesťkrát denne. Používame na to prístroj s názvom autokláv. Počas jedného dňa vysterilizujeme materiál v objeme približne 4500 litrov,“ vysvetlila vedúca sestra centrálnej sterilizácie a operačných sál Jana Šušková.



Ako doplnila, v levickej nemocnici sa sterilizuje fyzikálnou metódou prostredníctvom horúcej pary pod tlakom a chemickou metódou vo formaldehydovom sterilizátore. „Tieto procesy sú striktne dané. Aby predmet zostal sterilný, je potrebné s ním správne manipulovať a správne ho uskladniť do úložného boxu,“ vysvetlila certifikovaná sestra pre prácu na centrálnej sterilizácii Janka Majerčáková.