Levice 3. apríla (TASR) – V okolí Levíc sa začala jarná migrácia žiab. O život pri nej príde množstvo obojživelníkov, ktoré hromadne migrujú zhruba do polovice mája. „Čas migrácie závisí od druhu, nadmorskej výšky a počasia. V Leviciach a okolí sa tak deje práve teraz a koniec migrácie sa nedá presne predpovedať, je priamo závislý od vývoja počasia. Ak prídu nočné prízemné mrazy, môže sa pozastaviť a predĺžiť,“ skonštatoval ochranár Štefan Čambal.



Množstvo žiab a mlokov je po generácie viazané na rovnaké miesto rozmnožovania, preto aj ich migračné cesty zostávajú do značnej miery rovnaké. V Leviciach je najkritickejšou mochovská cesta pre blízkosť chráneného areálu Levické rybníky.



„Obojživelníkom v migrácii nezabráni ani cestná komunikácia. Aj preto sme v minulosti vedeniu mesta navrhli inštaláciu zábran na vopred určených trasách. S neúspechom sa stretli trvalé zábrany, no aj dočasné. Pritom práve takéto umelé a dočasné zábrany, ktoré tvorí 30 centimetrov vysoký pás pevného plastu, by pomohli zabrániť zbytočnému úhynu vzácnych a chránených obojživelníkov na levických cestách,“ povedal Čambal.



Žaby zábrany nepreskočia, dá sa nimi usmerniť pohyb žiab a naviesť ich do pripravených plastových vedier. Tie by sa ráno prenášali na druhú stranu kritickej komunikácie. Vhodným spôsobom by boli podľa slov Čambala trvalé podchody, ktoré by sa aplikovali do práve rekonštruovanej komunikácie. Pri nich by odpadla nutnosť manipulácie s obojživelníkmi pri prenášaní na druhú stranu cesty.



Podľa štatistických záznamov ochranárov je najčastejšou obeťou stretu s prechádzajúcimi vozidlami počas migrácie ropucha zelená, ale aj stále vzácnejšia ropucha bradavičnatá a najrôznejšie druhy skokanov.