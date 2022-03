Obyvatelia Levíc rozhodnú o projektoch z participatívneho rozpočtu

Levice 23. marca (TASR) – Obyvatelia Levíc majú už iba niekoľko dní na to, aby dali svoj hlas niektorému z projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z participatívneho rozpočtu mesta. Hlasovanie trvá do 31. marca.



Záujemcovia môžu svoj hlas odovzdať až trom projektom. Tie, ktoré získajú najviac hlasov, budú podporené sumou do 3000 eur. Ako pripomenula radnica, projekty, ktoré sa uchádzajú o dotáciu, musia slúžiť obyvateľom Levíc a prispieť ku skvalitneniu a zlepšeniu života v meste.



Tento rok si verejnosť môže vyberať z deviatich zámerov. Sú medzi nimi kultúrne projekty i aktivity zamerané na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, či na podporu cestovného ruchu.