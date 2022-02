Levice: Vlani stúpol dopyt po vitamínoch a antivirotikách

Levice 13. februára (TASR) – Podľa odborného zástupcu verejnej lekárne Michala Krammera stúpol dopyt najmä po vitamínoch, antivirotikách, liekoch posilňujúcich imunitný systém a prípravkoch na duševné ťažkosti.



„Obrovské rozmery nabrali problémy spojené so sedavejším životným štýlom. Naopak, niektoré existujúce zdravotné diagnózy mnohí pacienti odsúvali do úzadia, stále pokrivkáva prevencia onkologická, zubná, gynekologická, do úzadia boli odsunuté aj gastrointestinálne problémy,“ skonštatoval.



Pacienti si vlani najviac kupovali výživové doplnky s obsahom vitamínu C, D, zinku a iné produkty na posilnenie imunity. Mnohonásobne stúpol predaj rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov, neskôr aj antigénových a protilátkových testov. „U tých liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis, by som nehovoril o nejakom zvýšenom záujme, je to vždy na posúdení konkrétneho lekára. Podobne ako v segmente voľného predaja však stúpla preskripcia liekov na zvýšenie imunity a kašeľ, hlavne u pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19,“ doplnil Krammer.



Dopyt po liekoch celkovo vzrástol oproti minulým rokom o 40 percent. „Na jednej strane je to trend, že sa Slováci viac zaujímajú o svoje zdravie. Na druhej strane si myslia, že stačí zájsť do lekárne a ich zdravotné problémy sa vyriešia. Jedným z faktorov boli aj vyhlásenia lekárov a politikov, na ktoré ľudia začali reagovať práve zvýšeným nákupom liekov a vitamínov,“ zhodnotil farmaceut.