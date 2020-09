Vo vybraných okresoch sa má v októbri začať radónový prieskum

Levice 21. septembra (TASR) – V Levickom, Komárňanskom a Topoľčianskom okrese sa bude od polovice októbra vykonávať radónový prieskum. Polročný projekt financovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni bude zisťovať objemovú aktivitu radónu v ovzduší.



V Nitrianskom kraji sa má prieskum vykonávať v lokalitách, ktoré boli vybrané na základe geologického prieskumu. „Odporúčajú sa okrajové časti mesta Levice a obec Žemberovce, okrajové časti mesta Komárno, mesto Kolárovo a mesto Topoľčany. Tie boli na základe prieskumu vybrané ako lokality s pravdepodobne najvyšším radónovým rizikom,“ informoval Mestský úrad v Leviciach.



V rámci pripravovaného projektu má byť v 150 rodinných domoch na Slovensku vo vybraných okresoch rozmiestnených 300 stopových detektorov na hodnotenie objemovej aktivity radónu v ovzduší budov. „Po uplynutí doby šiestich mesiacov má byť na rovnaké obdobie rozmiestnených ďalších 300 detektorov tak, aby bolo pokryté vykurovacie aj nevykurovacie obdobie. Spolu so stopovými detektormi na radón by mali byť umiestňované aj TLD detektory na hodnotenie gama žiarenia,“ upozornil magistrát.



Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) momentálne hľadá ľudí, ktorí by sa do projektu chceli zapojiť. Musí však ísť o obyvateľov rodinných domov, ktoré musia spĺňať viaceré špecifiká. „Nutnou podmienkou je okrem iného aj to, aby išlo o obydlia, ktoré sú trvalo obývané a v ktorých býva aspoň jedna osoba mladšia ako 18 rokov,“ pripomína radnica. Záležať bude napríklad aj na veku rodinných domov, na tom, či majú pivnicu, prípadne či boli rekonštruované.



V každom vybranom dome budú následne osadené dva detektory v dvoch rôznych miestnostiach. „Ich rozmiestnenie vykonajú pracovníci odborov ochrany zdravia pred žiarením ÚVZ SR a Regionálnych ÚVZ v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre. Detektory by mali byť v prvom kole rozmiestnené do 15. októbra 2020. Výsledky vyhodnotenia budú obyvateľom domov poskytnuté po ukončení prieskumu, teda po jednom roku merania,“ pripomenul Mestský úrad v Leviciach.