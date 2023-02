Levice: Vyseparovaný kuchynský odpad býva často znečistený

Levice 8. februára (TASR) - Obyvatelia Levíc v priebehu minulého roka vytriedili takmer 1500 ton biologicky rozložiteľného odpadu zo svojich kuchýň. Ako však upozornila radnica, ďalšiemu zhodnoteniu tohto odpadu často bráni nedisciplinovanosť ľudí.



Mesto zváža vyzbieraný biologický odpad do kompostárne na ďalšie zhodnocovanie, časť z neho končí v bioplynových staniciach. "Pri návšteve levickej kompostárne sme však videli množstvo predmetov, ktoré do kuchynského bioodpadu v žiadnom prípade nepatria. Nachádzajú sa v ňom plastové vrecká, igelitové tašky, sklenené a plastové fľaše. Takto znečistený kuchynský odpad nie je vhodný na ďalšie zhodnotenie a je potrebné ho manuálne triediť," upozornila radnica.



Mesto začalo zbierať kuchynský odpad v roku 2021, keď radnica do rodinných domov a na sídliská rozdistribuovala takmer 3000 kusov nádob s objemom 120 a 240 litrov a približne 4000 vedierok. Podľa radnice sa vďaka triedeniu a separácii postupne darí znižovať množstvo odpadu, ktorý sa vyváža na skládku. Mestský úrad preto v rámci osvety pravidelne zverejňuje informácie o tom, čo do kuchynského odpadu patrí a čo nie.