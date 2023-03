Levice začali s čistením miestnych komunikácií od zimného posypu

Levice 8. marca (TASR) - Mesto Levice začalo s čistením miestnych ciest, chodníkov, parkovísk a ostatných verejných priestranstiev od zimného posypu. Čistenie sa bude vykonávať strojným čistením a ručným dočistením v miestach, ktoré nie sú technike prístupné. Vykonávať sa bude postupne v jednotlivých lokalitách mesta. Radnica žiada vodičov motorových vozidiel, aby v lokalite, kde bude prebiehať čistenie, sledovali postup čistenia a preparkovaním motorového vozidla počas dňa umožnili prístup čistiacej technike a pracovníkom firmy na dočistenie parkovísk.



Ako prvá sa začala v utorok (7. 3.) čistiť lokalita Centrum, práce by mali trvať 10 dní. Nasledovať budú lokality Poľná a Stred, ktoré by mali byť ukončené do konca marca. Čistenie lokality Rybníky bude trvať do 15. apríla, následne čistenie lokality Vinohrady potrvá do 20. mája. Magistrát bude občanov informovať každý piatok o tom, na ktorých uliciach bude v nasledujúcom týždni čistenie pokračovať.