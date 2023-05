Levice začali s jarnou aplikáciou chemickej ochrany pagaštana konského

Levice 13. mája (TASR) – V Leviciach a mestských častiach sa v sobotu začína prvá aplikácia chemickej ochrany pagaštana konského proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Práce by mali trvať do 27. mája v závislosti od poveternostných podmienok, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Chemická ochrana sa uskutoční v skorých ranných hodinách vo všetkých lokalitách výskytu drevín pagaštana konského v meste a mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Radnica žiada občanov, aby sa v mieste aplikácie chemického postreku nepohybovali.



Prvý výskyt ploskáčika zaznamenali v Leviciach v roku 1995. S chemickou ochranou začali o štyri roky neskôr ako prvé mesto na Slovensku. Ploskáčik pagaštanový máva v našich podmienkach približne tri generácie za rok. Motýliky jarnej generácie sa roja podľa počasia od konca apríla po prvú májovú dekádu. Druhá generácia škodcu sa rojí približne začiatkom júna do stredu júna a tretia generácia v auguste.



Ploskáčik pagaštanový bol ako nový druh zistený prvýkrát v roku 1985 v Macedónsku. V roku 1997 bol zaznamenaný na celom západnom Slovensku, na juhu stredného a východného Slovenska. Ľahký motýlik, ktorého telo dosahuje dĺžku 3-4 milimetre, sa dokáže vetrom prenášať na veľké vzdialenosti. Prejavuje sa prázdnymi plochami bez listovej dužiny v listoch napadnutých stromov, ktoré po čase zhnednú a opadávajú. Po niekoľkoročnom opakovanom poškodení stromy odumierajú.