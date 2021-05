Zámer rekonštrukcie Družby sa v Leviciach posunul do ďalšej etapy

Levice 17. mája (TASR) – Zámer rekonštrukcie bývalého Domu kultúry Družba v Leviciach sa posunul do ďalšej etapy. Víťaz verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektu, spoločnosť Proma s. r. o. Žilina, v zmysle súťažných podmienok a podpísanej zmluvy spracovala pripomienky z úvodného stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva a odbornými pracovníkmi mestského úradu.



Na druhom pracovnom stretnutí predstavila finálnu verziu štúdie, ktorá bola schválená. „Nasledovať bude príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu Levice.



V zmysle lokalitného programu by mali v budove Družby vzniknúť reštaurácia so zázemím, celoročné detské zariadenie a komerčné priestory.



Na prvom poschodí bude divadelná sála, novinkou budú lóže vo voľných priestoroch pôvodnej premietacej kabíny, estrádnej sále pribudne nové zázemie.



Druhé poschodie bude koncipované ako variabilný priestor pre komerčný nájom, záujmovú činnosť a kreatívne aktivity. „Počítame s využívaním átria, bezbariérovým vstupom a pohybom po budove, výťahom, verejnými WC. Funkciu kultúrneho centra dopĺňame novou funkciou kongresového centra,“ potvrdila Macáková.



Družba bola na Námestí hrdinov v Leviciach postavená v roku 1973 a svojmu účelu slúžila až do roku 2012. Podľa pôvodných plánov súkromného investora malo na mieste kultúrneho domu v roku 2013 vyrásť nové nákupno-zábavné centrum. Investorovi sa však nepodarilo zabezpečiť financovanie projektu. Magistrát následne niekoľko rokov hľadal možnosti, ako schátranému objektu opäť vrátiť jeho funkciu. Mestské zastupiteľstvo už rozhodovalo o viacerých alternatívach.