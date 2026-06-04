< sekcia Regióny
Nemocnica v Leviciach: Zásoby krvi v lete klesajú, riziko úrazov stúpa
Mimoriadne dôležité sú najmä zásoby univerzálnej krvnej skupiny 0 Rh negatív, ktorá sa využíva v urgentných prípadoch, keď nie je možné okamžite určiť krvnú skupinu pacienta.
Autor TASR
Levice 4. júna (TASR) - Nemocnica Agel Levice vyzýva verejnosť na darovanie krvi. Pred letom zásoby krvi klesajú, riziko úrazov spojené s cestovaním, so športovými aktivitami a s pobytom vonku však narastá, upozorňuje primár hematologicko-transfúziologického oddelenia Jozef Varga.
Každé darovanie krvi môže podľa jeho slov zachrániť až tri ľudské životy. „Pred letom sa snažíme doplniť zásoby krvi, aby sme boli pripravení na obdobie, keď počet darcov tradične klesá. Krv je pritom nevyhnutná nielen pri úrazoch, ale aj pri plánovaných operáciách a liečbe mnohých pacientov,“ povedal Varga.
Levická nemocnica realizuje podľa slov primára veľké množstvo ortopedických, chirurgických a ďalších operačných výkonov, pri ktorých je podanie krvi často nevyhnutnou súčasťou liečby. Dostatočné zásoby krvi sú preto kľúčové na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Krv sa nedá vyrobiť umelo a jej zásoby majú obmedzenú trvanlivosť. Mimoriadne dôležité sú najmä zásoby univerzálnej krvnej skupiny 0 Rh negatív, ktorá sa využíva v urgentných prípadoch, keď nie je možné okamžite určiť krvnú skupinu pacienta.
Každé darovanie krvi môže podľa jeho slov zachrániť až tri ľudské životy. „Pred letom sa snažíme doplniť zásoby krvi, aby sme boli pripravení na obdobie, keď počet darcov tradične klesá. Krv je pritom nevyhnutná nielen pri úrazoch, ale aj pri plánovaných operáciách a liečbe mnohých pacientov,“ povedal Varga.
Levická nemocnica realizuje podľa slov primára veľké množstvo ortopedických, chirurgických a ďalších operačných výkonov, pri ktorých je podanie krvi často nevyhnutnou súčasťou liečby. Dostatočné zásoby krvi sú preto kľúčové na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Krv sa nedá vyrobiť umelo a jej zásoby majú obmedzenú trvanlivosť. Mimoriadne dôležité sú najmä zásoby univerzálnej krvnej skupiny 0 Rh negatív, ktorá sa využíva v urgentných prípadoch, keď nie je možné okamžite určiť krvnú skupinu pacienta.