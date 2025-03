Levice zatiaľ oznámenie o likvidácii uhynutého dobytka nedostali

Levice 26. marca (TASR) - Mesto Levice čaká na vyjadrenie od kompetentných orgánov k pochovávaniu uhynutých zvierat vo vojenskom areáli v Leviciach. Uviedol to primátor Ján Krtík, podľa ktorého samospráve oznámenie o pochovávaní uhynutých zvierat doteraz doručené nebolo. O likvidácii dobytka usmrteného v dôsledku rozšírenia nákazy slintačky a krívačky vo vojenskom priestore v Leviciach informoval v utorok (25. 3.) minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



Kaliňák zároveň potvrdil, že zvieratá likvidované vo vojenskom priestore sú povinne usmrcované v súlade s vyhláškou. „Nemali žiadne príznaky slintačky a krívačky a ani jedno z nich neuhynulo v dôsledku ochorenia,“ uviedol.



Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) tvrdí, že ju kontaktovali desiatky zdesených občanov. „Práve v mene obyvateľov Levíc a okolia sa budem pýtať ministrov, kto rozhodol o tom zakopávať nakazené zvieratá pár metrov od obytných častí Levíc, prečo o tom neboli obyvatelia Levíc a okolia informovaní dopredu a prečo nikto nekomunikoval s tunajšími farmármi,“ uviedla Bajo Holečková.



Poslankyňa zároveň tvrdí, že v Leviciach sa budú zakopávať zabité zvieratá, ktoré boli nakazené slintačkou a krívačkou. „Takáč, Šutaj Eštok a nitriansky župan Becík si na to vybrali fakt skvelé miesto. Vojenské cvičisko v Leviciach, ktoré je len pár stoviek metrov od obytných častí,“ povedala.



Proti vyjadreniam Bajo Holečkovej sa ohradil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík. „Pani poslankyňa Bajo Holečková tvrdí, že ja osobne som spolu s ministrom Takáčom a Šutajom Eštokom vybral pri Leviciach miesto na zakopávanie utratených zvierat postihnutých slintačkou a krívačkou. Je to jedna sprostá lož. Žiadne miesto na zakopávanie zvierat Becík nevybral. Na to sú predsa kompetentné a príslušné orgány a nie NSK,“ reagoval Becík.