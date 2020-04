Zdravotníci plošne otestovali obyvateľov osady pri Kozárovciach

Levice 22. apríla (TASR) – Nemocnica Levice v stredu zrealizovala plošné testovanie obyvateľov osady v katastri obce Kozárovce na nový koronavírus. Testovanie vykonali dve mobilné odberové jednotky vrátane odborne vyškoleného personálu Nemocnice Levice, s. r. o., v spolupráci s pracovníkmi laboratória Agellab Nemocnice Zvolen, a. s. Osada pri Kozárovciach, v ktorej sa u obyvateľa osady potvrdila prítomnosť nového koronavírusu, je od utorka (21. 4.) v karanténe a stráži ju polícia. Testovanie sa zrealizovalo v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, hlavným lekárom Nitrianskeho samosprávneho kraja, polície a zástupcov obecného úradu. Všetky vzorky budú testovať v laboratóriách Agellab v Nemocnici Zvolen.



Zdravotníci otestovali celkovo viac ako 220 obyvateľov osady v Kozárovciach. „Ďalšie desiatky ľudí, ktorí boli v styku s týmito občanmi, majú vytvorený priestor, aby sa mohli dať otestovať priamo v odberovom stane pred Nemocnicou Levice. Celú akciu sme museli zorganizovať za menej ako 24 hodín po zasadnutí krízového štábu v obci Kozárovce, pripraviť potrebné technické vybavenie, zostaviť odberové tímy tak, aby sme nenarušili činnosť odberového miesta pred našou nemocnicou v Leviciach,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský. Potrebné bolo aj zabezpečiť ochranné osobné prostriedky a spoluprácu ambulantných lekárov, ktorí majú vo svojich ambulanciách registrovaných obyvateľov osady, či premyslieť celú logistiku.



Odberové tímy začali s testovaním po 10. hodine, vzorky odoberali až do popoludnia. Všetci zúčastnení museli použiť ochranné osobné prostriedky, členovia odberových tímov overal, ochranný štít, okuliare, respirátor, ochranné rukavice a návleky. „Každému bol odobratý ster z nosa a hrdla do osobitnej odberovej sady a vzorky boli hromadne odoslané do laboratórií,“ potvrdil Belanský. Výsledky by mali byť k dispozícii najneskôr do 48 hodín. „Je predpoklad, že akcia sa bude opakovať aj v iných obciach v okolí,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice.