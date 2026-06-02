Levice získali dotácie na obnovu verejného osvetlenia i zber odpadu
Autor TASR
Levice 2. júna (TASR) - Mesto Levice získalo dotácie na projekty, ktoré prinesú samospráve a obyvateľom lepší komfort života i ekonomický efekt. Investície za vyše 8 miliónov eur do nového verejného osvetlenia, nového zberu komunálnych odpadov a dobudovania verejného vodovodného potrubia oznámil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Investícia do nového zberu komunálneho odpadu bude znamenať kvalitnejší, adresnejší a efektívnejší systém zberu, ktorý motivuje obyvateľov k dôslednejšiemu triedeniu, skonštatoval Taraba. Systém zároveň zamedzí odpadovej turistike a spravodlivejšie nastaví poplatky za vývoz odpadu. V Leviciach pribudne 29 stojísk a 12 kontajnerov s elektronickým uzamykaním a elektronickým systémom evidencie odpadov.
„Zavedením moderného systému zberu odpadu v Leviciach klesne celková produkcia zmesového odpadu o viac ako 1340 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach,“ očakáva minister.
Modernizácia verejného osvetlenia prinesie vyše 2000 spoľahlivejších a úspornejších svietidiel, ktoré nahradia 30-ročné nehospodárne a poruchové svietidlá. „Peniaze, ktoré dnes odchádzajú na vysoké účty za energiu a opravy, budú po realizácii projektu slúžiť na splácanie investície do moderného mesta. Toto nie je len výmena lámp, je to investícia do bezpečnosti rodín, do modernej infraštruktúry a do budúcnosti mesta. Očakávame zvýšenie bezpečnosti ulíc, chodníkov a priechodov aj kvalitnejšie osvetlenie sídlisk a mestských častí,“ povedal primátor Levíc Ján Krtík.
Projekty efektívneho zberu odpadov aj modernizácie verejného osvetlenia predložilo mesto Levice. Investície zvýšia hospodárnosť a nezaťažia mestský rozpočet, tvrdí primátor.
Žiadosť o dotáciu na obnovu vodovodu predložila na ministerstvo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Rekonštrukciou prejde verejné vodovodné potrubie v meste.
