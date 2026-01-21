< sekcia Regióny
Levice získali dotáciu na budovanie uzatvorených stojísk kontajnerov
Autor TASR
Levice 21. januára (TASR) - Mesto Levice bude pokračovať v budovaní uzatvorených stojísk odpadových kontajnerov. Na realizáciu projektu Zavádzanie systému množstvového zberu v meste Levice získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 1.220.114 eur, informoval primátor Ján Krtík.
Zo získaných finančných prostriedkov plánuje radnica v rokoch 2026 až 2027 vybudovať 29 uzatvorených stojísk odpadových kontajnerov. Tie by mali pribudnúť na uliciach Severná, Pri Tehelni, Južná, Kyjevská, Kpt. J. Nálepku, Ku Bratke, Saratovská, Poľná, Krátka, Palárikova, Vojenská, Z. Nejedlého, Vajanského, 29. augusta a Ľ. Štúra.
Projekt budovania uzatvorených stojísk odpadových kontajnerov sa začal v Leviciach v roku 2016. Prvé oplotené a uzamykateľné stojisko vzniklo na Jilemnického ulici.
