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Levice získali dotáciu na modernizáciu technológie na štadióne
Schválená dotácia vo výške 429.540 eur predstavuje 50 percent celkového rozpočtu projektu.
Autor TASR
Levice 21. júna (TASR) - Mesto Levice získalo dotáciu z Fondu na podporu športu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác má mesto uzatvorené, preto by sa rekonštrukcia mala začať po ukončení blížiacej sa sezóny v priebehu apríla alebo mája budúceho roka, informoval primátor Levíc Ján Krtík.
Schválená dotácia vo výške 429.540 eur predstavuje 50 percent celkového rozpočtu projektu. Ďalších 50 percent financuje mesto z vlastných zdrojov. „Podarilo sa nám to vďaka minuloročnému veľmi dobrému hospodáreniu. Celú túto sumu vieme použiť z výsledku hospodárenia, pričom táto zmena v rozpočte bola už schválená mestským zastupiteľstvom,“ potvrdil primátor.
Samospráva už v predchádzajúcich rokoch investovala do rekonštrukcie zimného štadióna z vlastných zdrojov 200.000 eur na opravu strechy štadióna a ďalších 120.000 eur na rekonštrukciu osvetlenia.
Finančný príspevok získalo mesto na technológiu chladenia zimného štadióna. Tá má nahradiť existujúcu zastaranú technológiu so zníženou náplňou chladiva na chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ľadovej plochy.
Cieľom modernizácie je pokrytie všetkých potrieb chladu na zaistenie požadovanej kvality ľadu a minimalizovanie obsahu amoniaku v zariadení. Od rekonštrukcie samospráva očakáva dosiahnutie bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky chladiaceho zariadenia i zabezpečenie chodu chladiaceho zariadenia v automatickom režime.
Schválená dotácia vo výške 429.540 eur predstavuje 50 percent celkového rozpočtu projektu. Ďalších 50 percent financuje mesto z vlastných zdrojov. „Podarilo sa nám to vďaka minuloročnému veľmi dobrému hospodáreniu. Celú túto sumu vieme použiť z výsledku hospodárenia, pričom táto zmena v rozpočte bola už schválená mestským zastupiteľstvom,“ potvrdil primátor.
Samospráva už v predchádzajúcich rokoch investovala do rekonštrukcie zimného štadióna z vlastných zdrojov 200.000 eur na opravu strechy štadióna a ďalších 120.000 eur na rekonštrukciu osvetlenia.
Finančný príspevok získalo mesto na technológiu chladenia zimného štadióna. Tá má nahradiť existujúcu zastaranú technológiu so zníženou náplňou chladiva na chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ľadovej plochy.
Cieľom modernizácie je pokrytie všetkých potrieb chladu na zaistenie požadovanej kvality ľadu a minimalizovanie obsahu amoniaku v zariadení. Od rekonštrukcie samospráva očakáva dosiahnutie bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky chladiaceho zariadenia i zabezpečenie chodu chladiaceho zariadenia v automatickom režime.