Levice získali dotáciu na projekt podporujúci zdravie školákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mesto Levice uspelo s projektom Zdravé školy Levice - meranie stravovania, edukačné kiosky a pohybová diagnostika.

Autor TASR
Levice 5. marca (TASR) - Mesto Levice získalo dotáciu na realizáciu projektu podporujúceho zdravie školopovinných detí v meste. Samospráva uspela vo výzve v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom Prevencia neprenosných ochorení v slovenských mestách, informoval primátor Ján Krtík.

Mesto Levice uspelo s projektom Zdravé školy Levice - meranie stravovania, edukačné kiosky a pohybová diagnostika. Grant bol schválený v požadovanej výške 737.522 eur. Predpokladaná realizácia projektu je 34 mesiacov.

Výzva bola určená pre mestá nad 20.000 obyvateľov. Celkovo bolo podaných 21 projektov. Riadiaci výbor programu Zdravie rozhodol o podpore siedmich žiadostí v celkovej výške 5.168.116 eur.
