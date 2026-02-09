Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice získali dotáciu na výstavbu nového multifunkčného ihriska

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou moderného ihriska bude aj bežecká dráha s doskočiskom.

Autor TASR
Levice 9. februára (TASR) - Mesto Levice získalo nenávratný finančný príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pri Základnej škole (ZŠ) Andreja Kmeťa. Súčasťou moderného ihriska bude aj bežecká dráha s doskočiskom, informoval primátor Ján Krtík.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 214.508 eur. Dotácia z Programu Slovensko 2021 - 2027 bola schválená vo výške 182.332 eur. Projekt vznikol v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Levicko, ktorá sa podieľala na príprave a koordinácii projektového zámeru v rámci rozvoja regiónu.

Nový športový areál bude slúžiť deťom, mládeži aj širokej verejnosti. Predpokladaný termín dokončenia je október tohto roka.
