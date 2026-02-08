Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Regióny

Levice zrekonštrujú telocvičňu ZŠ Gyulu Juhásza

.
Na archívnej snímke zrekonštruovaná telocvičňa .. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične predstavuje 341.829 eur s DPH, informoval primátor.

Autor TASR
Levice 8. februára (TASR) - Mesto Levice zrekonštruuje telocvičňu Základnej školy (ZŠ) Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským. Primátor Ján Krtík podpísal zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania, ktorému po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá stavenisko. Práce by mali byť ukončené do 16. októbra tohto roka.

Celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične predstavuje 341.829 eur s DPH, informoval primátor. Radnica získala na realizáciu projektu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 300.174 eur.

Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou pôvodných okenných konštrukcií za izolačné trojsklo. Projekt zahŕňa aj obnovu vykurovania a montáž fotovoltickej elektrárne. Druhotnou funkciou je zlepšenie estetickej stránky objektu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

OTESTUJTE SA: Mysleli ste si, že je to pravda? Omyl!