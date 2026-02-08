< sekcia Regióny
Levice zrekonštrujú telocvičňu ZŠ Gyulu Juhásza
Celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične predstavuje 341.829 eur s DPH, informoval primátor.
Autor TASR
Levice 8. februára (TASR) - Mesto Levice zrekonštruuje telocvičňu Základnej školy (ZŠ) Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským. Primátor Ján Krtík podpísal zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania, ktorému po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá stavenisko. Práce by mali byť ukončené do 16. októbra tohto roka.
Celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične predstavuje 341.829 eur s DPH, informoval primátor. Radnica získala na realizáciu projektu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 300.174 eur.
Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou pôvodných okenných konštrukcií za izolačné trojsklo. Projekt zahŕňa aj obnovu vykurovania a montáž fotovoltickej elektrárne. Druhotnou funkciou je zlepšenie estetickej stránky objektu.
Celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične predstavuje 341.829 eur s DPH, informoval primátor. Radnica získala na realizáciu projektu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 300.174 eur.
Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou pôvodných okenných konštrukcií za izolačné trojsklo. Projekt zahŕňa aj obnovu vykurovania a montáž fotovoltickej elektrárne. Druhotnou funkciou je zlepšenie estetickej stránky objektu.