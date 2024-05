Vynovená bývalá židovská škola v Leviciach privítala návštevníkov

Levice 6. mája (TASR) - Vynovené priestory bývalej židovskej školy v Leviciach privítali počas dňa otvorených dverí prvých návštevníkov. V zrekonštruovanom objekte vzniklo Centrum tolerancie, mesto získalo priestory na realizáciu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích činností. V jej priestoroch bude umiestnená stála expozícia o živote národnostných menšín žijúcich v meste v medzivojnovom období, uviedol primátor Ján Krtík.



Rekonštrukcia bývalej židovskej školy spoločne so synagógou, ktorá bola zrekonštruovaná pred pár rokmi, veľmi výrazne prispela k zachovaniu historického územia v centre mesta. "V najbližších rokoch budeme rekonštruovať hradný park, čo nám ten výsledný pozitívny efekt ešte znásobí," skonštatoval Krtík.



Obnova schátraného objektu sa začala v októbri 2022 a trvala rok a pol. Radnica získala na rekonštrukciu financie z grantového mechanizmu EHP 2014 - 2021/Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 900.000 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vyčíslené na 1.216.216 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 316.216 eur z celkových oprávnených výdavkov.



Bývalá židovská škola bola postavená v tesnej blízkosti synagógy v roku 1935 podľa projektu viedenského architekta Jacquesa Oblatta. Školu navrhol v modernom funkcionalistickom štýle. V roku 1944 sa stala súčasťou židovského geta, odkiaľ boli levickí Židia deportovaní do koncentračného tábora. V druhej polovici 20. storočia budova slúžila pre rôzne školy, ktoré ju využívali na učebne.



Do vlastníctva mesta sa budova dostala v roku 2014, o rok neskôr ju zapísali do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Objekt sa zachoval vo vysokej miere v pôvodnom architektonickom, dispozičnom a umelecko-remeselníckom riešení.