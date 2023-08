Levice zrekonštruujú technológiu chladenia na zimnom štadióne

Levice 9. augusta (TASR) - Technológia chladenia na levickom zimnom štadióne sa dočká rekonštrukcie. Podľa radnice má byť zastaraná strojovňa opravená v priebehu augusta.



Mesto chcelo pôvodne získať na projekt dotáciu. Investícia na celkovú rekonštrukciu bola ešte začiatkom tohto roka vyčíslená na viac ako 700.000 eur, podstatnú časť z nej by mal tvoriť nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Radnica mala prispieť spolufinancovaním vo výške 250.000 eur. "Aj keď sme vo výzve neuspeli a naša žiadosť o nenávratné finančné prostriedky nebola schválená, strojovňu treba opraviť," skonštatoval mestský úrad.



Ako pripomenul, zastaraná technológia chladenia na zimnom štadióne je po dobe životnosti. Zariadenia a kompresory čpavku sú z roku 1972 a v prípade netesností by hrozil jeho únik. "Mnohé veci boli vo veľmi zlom stave, je potrebné ich opraviť. Do konca augusta by mali byť kompresory hotové. Predpokladám spustenie strojovne chladenia okolo 11. septembra za účasti odbornej firmy. Ľad sa vyrobí za osem až desať dní. Ak nedôjde k nepredvídaným okolnostiam mohol by okolo 20. septembra prebiehať tréningový proces," vysvetlil riaditeľ Správy športových zariadení Roman Takács.