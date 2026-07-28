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Levice zrekonštruujú telocvičňu Základnej školy Gyulu Juhásza
Podľa zmluvy uzavretej so zhotoviteľom prác predstavuje celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične 341.829 eur s DPH.
Autor TASR
Levice 28. júla (TASR) - Mesto Levice zrekonštruuje telocvičňu Základnej školy (ZŠ) Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským. Na obnovu vyše 60-ročného objektu získala samospráva dotáciu z Environmentálneho fondu. Vzhľadom na rozsah a náročnosť prác je rekonštrukcia rozdelená na dve etapy. Prvú polovicu prác zrealizuje radnica v tomto roku, druhú polovicu v budúcom roku, informoval primátor Ján Krtík.
Rekonštrukcia bude zahŕňať opravu fasády a jej zateplenie, výmenu okien a dverí, na streche bude osadená fotovoltická elektráreň, ktorej výkon bude spotrebovaný v objekte. Projekt predpokladá výmenu svietidiel v telocvični i výmenu mobiliára vo všetkých šatniach. Vymenené by mali byť všetky potrubné rozvody a osadené nové panelové radiátory. Radnica z vlastných zdrojov zrealizuje opravu oplotenia školy, ktoré je v katastrofálnom stave.
Podľa zmluvy uzavretej so zhotoviteľom prác predstavuje celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične 341.829 eur s DPH. Dotácia z Environmentálneho fondu tvorí 300.174 eur.
Rekonštrukcia bude zahŕňať opravu fasády a jej zateplenie, výmenu okien a dverí, na streche bude osadená fotovoltická elektráreň, ktorej výkon bude spotrebovaný v objekte. Projekt predpokladá výmenu svietidiel v telocvični i výmenu mobiliára vo všetkých šatniach. Vymenené by mali byť všetky potrubné rozvody a osadené nové panelové radiátory. Radnica z vlastných zdrojov zrealizuje opravu oplotenia školy, ktoré je v katastrofálnom stave.
Podľa zmluvy uzavretej so zhotoviteľom prác predstavuje celková cena rekonštrukcie a modernizácie telocvične 341.829 eur s DPH. Dotácia z Environmentálneho fondu tvorí 300.174 eur.