Levická nemocnica bude počas sviatkov fungovať v obmedzenom režime

Levice 14. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Levice bude počas vianočných sviatkov fungovať v obmedzenom režime. Starostlivosť o pacientov na jednotlivých oddeleniach bude plne zabezpečená, informoval o tom riaditeľ nemocnice Ján Belanský. Obmedzený vianočný režim sa týka takmer všetkých ambulancií a niektorých oddelení, nevzťahuje sa však na urgentný príjem, ktorý bude fungovať nepretržite.



Obmedzený vianočný režim sa začína v nemocnici v pondelok 19. decembra a potrvá do 9. januára 2023. Zatvorená zostane ambulancia hematológie a transfuziológie, neurologická ambulancia, ambulancia pracovnej zdravotnej služby a pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Až do 23. decembra môžu pacienti využiť služby fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, oftalmologickej a psychologickej ambulancie. Ich služby budú opätovne poskytované až od 9. januára, ortopedické oddelenie bude k dispozícii už o deň skôr.



Od 27. decembra do 4. januára 2023 bude zatvorená aj ambulancia pediatrickej endokrinológie. Ambulancia pediatrickej kardiológie nebude k dispozícii od 27. decembra do 9. januára 2023. Ortopedická ambulancia bude zatvorená od 23. decembra do 2. januára 2023. "Všetci pacienti, ktorým to aktuálny zdravotný stav dovoľuje, budú počas vianočného režimu nemocnice prepustení do domáceho liečenia," potvrdil Belanský.