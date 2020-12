Levická nemocnica eviduje menej pacientov i zamestnancov s COVID-19

Levice 14. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Levice eviduje výrazne menej pacientov i zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami. „Aktuálne evidujeme celkovo 19 pacientov pozitívnych na nový koronavírus, z toho traja si vyžadujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. Výrazne sa nám zlepšil stav zamestnancov, pozitívnych máme len dvoch, desiati sú ešte v karanténe,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Veľký záujem verejnosti je o bezplatné testovanie antigénovými testami. „Na mobilnom odberovom mieste sme za minulý týždeň otestovali vyše 1600 záujemcov,“ potvrdil Belanský. Nemocnica vykonala 1254 bezplatných antigénových testov, z nich 63 bolo pozitívnych. Ďalších 347 ľudí sa dalo testovať PCR testom, nový koronavírus sa potvrdil u 80 testovaných.



V súčasnosti sa už levická nemocnica pripravuje na tzv. vianočný režim, počas ktorého bude v období sviatkov rovnako ako každý rok realizovaná len akútna zdravotná starostlivosť. „Všetkým pacientom, ktorým to zdravotný stav dovolí, umožníme, aby najkrajšie sviatky v roku strávili s blízkymi. V nemocnici budeme realizovať počas sviatkov len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, k štandardnému režimu sa vrátime od 4. januára budúceho roka,“ informoval riaditeľ nemocnice. Mobilné odberové miesto bude v nemocnici fungovať aj počas nastávajúcich pracovných dní od 7.30 h do 12.00 h a od 12.30 do 15.30 h.