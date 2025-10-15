< sekcia Regióny
Levická nemocnica je certifikovaným skríningovým mamografickým centrom
Disponuje novým mamografickým prístrojom, ktorý umožňuje presnejšiu diagnostiku s nižšou radiačnou záťažou a prináša vyšší komfort aj kvalitu zobrazovania.
Autor TASR
Levice 15. októbra (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach sa stala certifikovaným skríningovým mamografickým centrom. Zároveň disponuje novým mamografickým prístrojom, ktorý umožňuje presnejšiu diagnostiku s nižšou radiačnou záťažou a prináša vyšší komfort aj kvalitu zobrazovania, informovala nemocnica.
Čakacia lehota na mamografické vyšetrenie v nemocnici v Leviciach je približne dva týždne. Pacientky môžu využiť zrekonštruované priestory rádiologického pracoviska. Každé mamografické vyšetrenie hodnotia nezávisle dvaja rádiológovia a výsledok je zasielaný lekárovi do týždňa, skonštatoval primár rádiológie Richard Dubovský. V prípade podozrivého nálezu je pacientka automaticky predvolaná na doplňujúce vyšetrenia.
V Slovenskej republike je rakovina prsníka najčastejším zhubným nádorom u žien. Každý rok pribúda viac ako 3400 nových prípadov ochorenia. Kým v minulosti sa toto ochorenie vyskytovalo najčastejšie u žien vo veku okolo 65 až 69 rokov, v uplynulých rokoch sa o viac ako 30 percent zvýšil počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku od 35 rokov.
Prvou metódou voľby včasnej diagnostiky u žien nad 40 rokov je preventívna mamografia v pravidelných intervaloch raz za dva roky. Tá dokáže odhaliť aj veľmi malé ložiská v prsníku, ktoré ešte nie sú hmatné a nespôsobujú žiadne ťažkosti. Vďaka mamografii klesla úmrtnosť na rakovinu prsníka až o 30 percent, skonštatovala Oľga Birčáková, lekárka oddelenia rádiológie levickej nemocnice.
